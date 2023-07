Dieser Bachelorette-Boy ist BFF mit Ex-Bachelor Oliver Sanne

Ob er sich wohl gute Tipps abholt? Die neue Staffel von Die Bachelorette steht in den Startlöchern. In diesem Jahr sucht Jennifer Saro nach ihrer großen Liebe. Nun wurden auch endlich die 18 Kandidaten bekannt gegeben, die um das Herz der Influencerin buhlen werden. Darunter ist unter anderem auch Julian Plum (38) – und der hat prominente Unterstützung an seiner Seite!

Der Key Account Manager ist nämlich ziemlich gut mit dem einstigen Bachelor Oliver Sanne (36) befreundet. Die beiden gehen regelmäßig zusammen ins Fitnessstudio oder treffen sich zum Kaffee trinken. Fast jeden Tag sehen sich Julian und Oliver! "Wir sind wie Hanni und Nanni", gibt der Bachelorette-Kandidat gegenüber RTL zu. Oliver sei für ihn sogar wie ein Vorbild!

Auf wen er bei "Die Bachelorette" treffen wird, wusste Julian vorab noch nicht. Im Interview verrät der 38-Jährige aber schon, wie seine Traumfrau wäre: "Am besten sympathisch, eine schöne Ausstrahlung wäre toll. Ansonsten sollte man halt den besten Freund oder die beste Freundin ineinander finden", erklärt er. Aussehen sei dabei aber zweitrangig: "Sie sollte einfach das Herz am rechten Fleck haben."

RTL / Markus Hertrich Der Bachelorette-Kandidat Julian

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, TV-Sternchen

RTL / Markus Hertrich Julian Plum, Bachelorette-Kandidat 2023

