"Ex on the Beach"-Anastasia hat ein Schamlippen-Tattoo!

Sie gibt tiefe Einblicke. Anastasia Hale sorgt seit ihrer Ankunft in der Ex on the Beach-Villa für ziemlich viel Wirbel. In der zehnten Folge der Kuppelshow ging es bei ihr und dem österreichischen Hottie Dominik Brcic richtig zur Sache – sie hatten ein Techtelmechtel im Whirlpool! Sex und Co. scheinen für das Berliner Model allerdings schon lange kein Tabuthema mehr zu sein: Anastasia soll wohl ein ziemlich intimes Tattoo haben!

Laut aktuellen Angaben von Bild soll die hübsche Blondine dennoch das ein oder andere Geheimnis in sich tragen. Unter anderem habe Anastasia nämlich ein Intim-Tattoo auf ihrer linken Schamlippe. Dort habe sich die "Ex on the Beach"-Kandidatin angeblich das Wort "Enjoy" – zu Deutsch: "Genieß es" – eingravieren lassen.

Im vergangenen Jahr ließ die Blondine sogar die Hüllen für den Playboy fallen. "Bevor ich damit angefangen habe, war ich unzufrieden mit mir und meinem Körper", verriet das damalige Playmate im Interview. Laut eigenen Angaben würde sich die Beauty heute immer noch so fühlen, wenn sie damals nicht mit den Nacktbildern begonnen hätte. "Heute bin ich ein großer Fan meiner Augen und meines Pos", erklärte sie weiter.

RTL "Ex on the Beach"-Kandidatin Anastasia

Instagram / nastyhale Anastasia Hale im Juni 2023

RTL / Frank J. Fastner Anastasia Hale, OnlyFans-Bekanntheit

