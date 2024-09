"Are You The One?"-Ozan und Anastasia ahnten Perfect Match

In der vergangenen Doppelfolge Are You The One – Reality Stars in Love durften sich die Teilnehmer über ein Perfect Match freuen: Sie fanden mit Oguzhan Gencel und Anastasia Hale ihr zweites kompatibles Pärchen. In einem kurzen Clip auf Instagram blicken die beiden Realitystars jetzt auf ihre Zeit in der Datingshow zurück – und offenbaren, dass ihr Match für sie keine Überraschung war! "Also kurz vor der Matchbox-Entscheidung habe ich das einfach schon gewusst, irgendwie. Auch anhand der ganzen Merkmale, die dann noch aufkamen beim Gespräch", erklärt Anastasia, während Ozan anmerkt: "Und siehe da, es hat alles gepasst. Gespräch, Date, Matchbox, Auswahl ... Boom."

Die vergangenen Wochen in der Villa scheinen der einstige Bachelorette-Boy und die Ex on the Beach-Bekanntheit mit einem lachenden und einem weinenden Auge hinter sich zu lassen. Denn wie Anastasia betont, werde sie alle vermissen – auch Ozan, der schon ein paar Tränen verdrückt hatte. Trotzdem sind sie positiv gestimmt, wieder in ihr normales Leben zurückzukehren. "Ich freue mich auf eine kalte Dusche, Essen und mit Freunden reden", verrät das OnlyFans-Model. Ozan dagegen sei gespannt, seine Familie wiederzusehen und "abzuchecken, wie es denen geht und was sich die letzten Tage alles so entwickelt hat."

Das Finden des Perfect Matches sorgte bei den Kandidaten der TV-Show für eine Menge Freude – gleichzeitig aber auch für Trauer. Neben Ozan machte es vor allem Lukas Baltruschat (30) zu schaffen, dass sein Kumpel die Villa verlassen musste. "Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Aber ich bin ein emotionaler Mensch", gestand der einstige Prominent getrennt-Teilnehmer im Einzelinterview. Und auch bei Lars Maucher (27) blieben die Augen nicht trocken. "Ich hätte niemals gedacht, dass man binnen zwei Wochen so einen emotionalen Kontakt zu jemandem aufbaut, den man davor gar nicht kannte", erläuterte der Reality-TV-Boy.

Instagram / nastyhale Anastasia Hale, Realitystar

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Oguzhan Gencel

