Bachelorette-Teilnahme: Maurice Furkert hatte Höhenflug!

Es kommen immer mehr Details ans Licht! Maurice Furkert nahm an der vergangenen Staffel von Die Bachelorette teil. Mittlerweile ist er bei Ex on the Beach zu sehen – seine Ex Anastasia Hale packte nicht nur in der Show pikante Details über ihn aus. Im Netz verriet sie, dass er während der Rosenshow mit ihr zusammen gewesen sein soll und das auch der Trennungsgrund sei. Jetzt spricht eine Freundin von Anastasia: Deshalb trennte sie sich von Maurice!

Gegenüber Bild meint die Vertraute der Blondine: Maurice wollte wohl unbedingt durch "Die Bachelorette" berühmt werden und soll Anastasia damit genervt haben – bis sie ihm die Teilnahme erlaubte. "Doch nach der Staffel bekam er einen Höhenflug, traf sich mit anderen Kandidaten und vergnügte sich mit anderen Frauen, bis sie ihn schließlich auf frischer Tat ertappte", führt die Freundin aus. Er ging offenbar fremd.

Maurice meinte bisher, er habe sich damals einfach noch etwas ausleben wollen. Anscheinend hatte er sich daher sogar absichtlich schlecht in der Beziehung benommen, damit Anastasia mit ihm Schluss macht. In der "Ex on the Beach"-Villa näherten sie sich trotz allem wieder an und hatten Sex. Kommen sie wieder zusammen? Wohl eher nicht, denn Anastasia vergnügte sich kurz darauf mit Dominik Brcic.

RTL / Frank J. Fastner Maurice Furkert, Realitystar

Instagram / nastyhale Anastasia Hale im Juni 2023

RTL/ René Lohse Maurice Furkert, Bachelorette-Teilnehmer

