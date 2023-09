Klaute Katja Krasavice QR-Code-Tattoo-Idee von Realitystar?

Wer hatte die Idee? Katja Krasavice (27) ist nicht nur musikalisch sehr erfolgreich. Auch auf OnlyFans verdient die Sängerin gutes Geld. Zuletzt überraschte die Blondine mit einem außergewöhnlichen Tattoo: Ein QR-Code auf ihrem Arm, der direkt zu ihrem Account führt. Darunter steht noch "Bezahl mich" auf Englisch. Katja ist sich sicher, dass sich dieses Tattoo sonst keiner trauen würde – aber hat sie da auch recht?

Anastasia Hale war dieses Jahr bei Ex on the Beach zu sehen. Bereits in der ersten Folge, in der sie auftauchte, wurde ihr außergewöhnliches Tattoo thematisiert: Die Blondine hat auf ihrem Unterarm einen QR-Code – der ebenfalls zu ihrer OnlyFans-Seite führt. Wie ein Instagram-Video beweist, hat sich Anastasia dieses Kunstwerk bereits im Dezember des vergangenen Jahres stechen lassen. Laut den Fans der Beauty blockierte Katja sogar Nutzer, nachdem sie kommentiert hatten, dass Anastasia dasselbe Tattoo habe.

Katja reagierte bisher nicht persönlich auf die Vorwürfe. Sie teilte allerdings in ihrer Instagram-Story einen Screenshot aus einem Chat, in dem ihr bester Freund sie auf den Gedanken mit dem Tattoo gebracht haben soll. "Nur wegen Marwin habe ich diese krasse Idee für den QR-Code zu meinem OnlyFans-Account gehabt", schreibt sie dazu. Der Chat ist auf den 28. Februar 2021 datiert.

Katja Krasavice, Sängerin

Anastasia Hale, Reality-TV-Star

Katja Krasavice, Sängerin

