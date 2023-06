War "Ex on the Beach"-Maurice bei Bachelorette vergeben?

Hatte er etwa eine Freundin? Maurice Furkert war in der neunten Staffel von Die Bachelorette bekannt geworden. Das Abenteuer war für den Berliner allerdings nicht von langer Dauer, denn schon in der dritten Nacht der Rosen hatte er das Format verlassen müssen. Nun nimmt der Muskelmann an Ex on the Beach teil. Und jetzt packt seine Ex-Freundin aus: Anastasia Hale und Maurice waren noch zusammen, als er bei der Bachelorette war!

Das berichtet Anastasia jetzt bei TikTok. "Wie niemand bei EOTB checkt, weshalb ich mich von meinem Ex getrennt habe, weil RTL nicht mit reingeschnitten hat, dass mein Ex während unserer Beziehung bei Bachelorette war", schreibt sie. Er habe seine Träume damit verwirklicht und sei "danach mental Weltstar geworden." Deshalb sei eine Frau mit OnlyFans unduldbar für ihn gewesen.

Und das, obwohl er selbst zusammen mit der Blondine auf der Plattform aktiv war! "Ich habe mit ihr ein Video gemacht, für OnlyFans. Ein Erotikvideo. Das stimmt, ja", gab er in der aktuellen Folge von "Ex on the Beach" zu. Dennoch könne er nicht verstehen, weshalb man sich nackt im Netz präsentiert.

RTL / Frank J. Fastner Anastasia Hale, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL / Frank J. Fastner Maurice Furkert, Realitystar

RTL / Frank J. Fastner Anastasia Hale, OnlyFans-Bekanntheit

