Großes Geheule: "Are You The One?"-VIPs finden Perfect Match

Bei Are You The One – Reality Stars in Love geht es darum, dass jeder Kandidat sein Perfect Match findet – und in der aktuellen Doppelfolge schaffen es die Kandidaten tatsächlich zu ihrem zweiten kompatiblen Pärchen! Nach ihrem Date wurden Anastasia Hale und Oguzhan Gencel in die Matchbox gewählt. Und siehe da: Die beiden Realitystars scheinen perfekt zueinander zu passen! Bei den Teilnehmern ist die Freude über den Erfolg riesig – da der einstige Bachelorette-Boy nun aber die Villa verlassen muss, wird die Freude bei ihm und Kumpel Lukas Baltruschat (30) schnell von der Trauer über den bevorstehenden Abschied überschattet. "Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Aber ich bin ein emotionaler Mensch", gesteht der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer.

Da Ozan und die Ex on the Beach-Bekanntheit sich nicht zueinander hingezogen fühlen, dürfen die zwei nicht wie gewohnt eine Nacht in der Honeymoon-Suite verbringen, sondern müssen noch am selben Abend den Heimweg antreten. Das führt dazu, dass bei den Männern sogar die Tränen fließen. "Bis vorhin war noch echt eine große Freude in mir, aber jetzt ist da Trauer", offenbart der 28-Jährige. So geht es wohl auch Lars Maucher (27), denn bei ihm bleiben die Augen ebenfalls nicht trocken. "Ich hätte niemals gedacht, dass man binnen zwei Wochen so einen emotionalen Kontakt zu jemandem aufbaut, den man davor gar nicht kannte", erklärt die TV-Persönlichkeit. Trotz der tiefen Traurigkeit müssen sich die Reality-TV-Boys verabschieden – und Lukas sieht ein: "Am Ende des Tages ist es schön, wir wollen ja hier alle zehn Matches finden. Es gehört dazu."

Das Match von Ozan und Anastasia ist das zweite, über das sich die Teilnehmer freuen können. Ihr erstes fanden sie bereits in der zweiten Matchbox-Entscheidung – und stellten damit einen Rekord auf, denn zuvor war es keinem Cast gelungen, so früh eins der zehn kompatiblen Paare zu finden. Bei diesem handelte es sich um Emmy Russ (25) und Chris Broy (35), weswegen die beiden Thailand bereits nach wenigen Tagen verlassen mussten. "Das war eine kurze Reise. Wir waren kurz da, haben Geschichte geschrieben und sind wieder gegangen", freute sich die Reality Queens-Darstellerin.

Anzeige Anzeige

RTL Anastasia Hale, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Oguzhan Gencel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Ozan und Anastasia ein Perfect Match sind? Ja, die beiden passen von ihrem Charakter einfach sehr gut zusammen! Nein, dass die beiden kompatibel sind, hat mich echt vom Hocker gehauen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de