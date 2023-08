Hatten "Ex on the Beach"-Kandidaten nach Dreh einen Dreier?

Hinter den Kulissen scheint es heiß hergegangen zu sein! Die diesjährige Ex on the Beach-Staffel hatte es in sich: Das Dreiergespann, bestehend aus Paulina Ljubas (26), Yasin Mohamed (32) und Carina, sorgte für reichlich Zündstoff. Doch auch die anderen Teilnehmer lieferten das ein oder andere Drama. Das hörte auch nach dem Ende der Show nicht auf, denn einige Kandidaten sollen einen Dreier gehabt haben!

Anastasia Hale, die Teil des Casts war, behauptete, dass sie und Beverly gehört haben, was in dem Hotelzimmer so vor sich ging. Die Blondine habe die Geräusche aufgenommen, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählte: "Auf der [Aufnahme] hört man ganz genau, wie die liebe Dame [Bella Janice] die ganze Zeit Yasin schreit." Victoria bestätigte Anastasias Worte und verriet zudem, dass es sich bei der anderen Person um Bocc Özsu gehandelt habe.

Yasin streitet das Ganze ab. Im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" hatte der Münchner verraten, wie es in Wirklichkeit abgelaufen sein soll. Er habe sich nicht an dem Dreier beteiligt, aber durchaus zugesehen: "Ich habe in diesem Raum gesoffen und angefeuert und lauthals gelacht."

Instagram / nastyhale Anastasia Hale im Juni 2023

Instagram / bellajanicefs Bella Janice, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach"

