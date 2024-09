Anastasia lehnt Kritik an "Are You The One?"-Monogamie ab

Bei Are You The One – Reality Stars in Love ist die Halbzeit eingekehrt. Passend dazu zieht Moderatorin Sophia Thomalla (34) ein Fazit. In einem Instagram-Video des offiziellen Accounts der Datingshow übt sie vor allem Kritik am Verhalten mancher Kandidaten. Einige hätten im späteren Verlauf der Sendung weniger Einsatz gezeigt als noch zu Beginn und seien weniger auf Angriff gegangen, um ihren Flirt nicht zu verletzen. Das kann Anastasia Hale so gar nicht verstehen. "Ich finde, der Sinn von 'Are You The One?' wird leider maximal so dargestellt, als würde man sein Perfect Match nur durch körperliche Nähe finden können", kritisiert sie und fügt hinzu: "Ich verstehe nicht, warum man andere aufgrund ihrer Präferenz zur Monogamie kritisiert."

Anastasia ist der Meinung, dass es mehrere Wege gibt, ans Ziel zu kommen. "Durch Gespräche findet man sowieso alles raus. Man kann auch mit dieser im Format ernannten 'Exklusivität' zum Ziel kommen und alle Perfect Matches finden", bemängelt die einstige Ex on the Beach-Kandidatin und fügt hinzu: "Aber diese Sichtweise zur Sendung 'Are You The One?' wie hier im Video dargestellt, finde ich persönlich verfehlt."

Dass Anastasia weiß, wovon sie spricht, stellte sie in den aktuellen Folgen unter Beweis. Sie wurde nach einem Date mit Oguzhan Gencel in die Matchbox geschickt. Tatsächlich sind die beiden ein Perfect Match und müssen die Show noch am selben Abend verlassen. Da weder Anastasia noch Oguzhan sich zueinander hingezogen fühlen, dürfen sie keine gemeinsame Nacht im Boom Boom Room verbringen. Dafür darf Dana Feist entscheiden, wer in den berühmt-berüchtigten Raum einziehen darf. Die Wahl fällt auf Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff, die sich ausgiebig vergnügen.

