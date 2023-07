"Familie": Queen-Star Brian May erinnert an Freddie Mercury

Brian May (75) gedenkt Freddie Mercurys (✝45). Der legendäre Sänger der Band Queen starb 1991. Mit dem Stimmwunder hatte die Gruppe über Jahre große Erfolge feiern dürfen – Hits wie "Bohemian Rhapsody" und "We Are the Champions" sind auch heute noch absolute Klassiker. Nun jährt sich das Erscheiden ihres Debütalbums zum 50. Mal und Gitarrist Brian zollt seinem verstorbenen Kumpel Tribut.

Im Jahr 1973 erschien von Queen das gleichnamige Debütalbum. Das nimmt Brian zum Anlass, um im Interview mit Mirror liebevolle Worte an Freddie zu richten. Er habe immer noch "Schmetterlinge im Bauch", wenn er Aufnahmen von Konzerten sehe, in denen Freddie mit seiner extravaganten Art das Publikum mitriss. "Freddie war ein fantastischer Kumpel und ein großer Bruder. Ich mochte es, wenn er die Regeln brach, das, was er dem Publikum sagte und das Risiko, das er einging", schwärmt der 75-Jährige.

Brian ist sich sicher, dass, wenn Freddie nicht gestorben wäre, die Band heute immer noch mit ihrer Musik um die Welt touren würde. "Er lebte für die Musik und lebte für die Band – sie war seine Familie", weiß der Brite. Dennoch gab Brian zu, dass sein Bandkollege kein einfacher Mensch war. "Er war kein Sympathieträger. Manche mögen ihn als unhöflich empfunden haben", erinnert er sich an die Musiklegende zurück.

Queen 1976: John Deacon, Freddie Mercury, Roger Taylor und Brian May

Brian May, Gitarrist

Freddie Mercury bei einem Auftritt in Großbritannien 1982

