Anita gibt Einblick ins Leben nach Brian Mays Schlaganfall

Brian May (77), der Gitarrist der legendären Band Queen, erholt sich weiterhin von einem Schlaganfall, den er letztes Jahr erlitten hat. Während einer bewegenden Rede im Cirque du Soleil diese Woche gab seine Frau, die Schauspielerin Anita Dobson, bekannt, dass Brian sich in einem "stabilen" Zustand befinde. Der Jahresbeginn sei zwar "ein Auf und Ab" gewesen, weil beide an der Grippe erkrankt waren, die Weihnachtsfeiertage konnten sie allerdings noch genießen. Das Paar, das seit 2000 verheiratet ist, verbrachte ein besonderes Fest in Lappland, wo sie mit ihren 15 Enkelkindern feierten, wie The Sun berichtet. Anita betonte zudem, dass Brian nach ihrem Umzug aufs Land "noch nie glücklicher" gewesen sei und sich ganz der Tierwelt um ihr neues Zuhause widme.

Der Gesundheitszustand des 77-jährigen Musikers hatte die Fans besonders besorgt, nachdem er in einem Video offenbart hatte, dass er plötzlich die Kontrolle über seinen linken Arm verloren hatte. Der Schlaganfall war nach eigenen Aussagen "erschreckend", doch Brian zeigte sich dankbar für die "fantastische Versorgung" im Frimley Park Hospital. Es habe ihm geholfen, langsam wieder die Kontrolle über seinen Arm zurückzugewinnen, und mittlerweile greift er sogar wieder zur Gitarre oder setzt sich ans Klavier. Anita erklärte, der Vorfall sei ein "Weckruf" für das Paar gewesen. Sie nehmen nun jeden Tag, wie er kommt, und legen großen Wert darauf, das Leben bewusster zu genießen.

Privat habe sich der Umzug in die Natur deutlich positiv auf Brian, der auf eine bewegte Karriere an der Seite von Freddie Mercury (✝45) blickt, ausgewirkt. Anita beschreibt liebevoll, wie ihr Mann seine Zeit mit Kochen und der Pflege von Wildtieren verbringt. Füchse, Dachse und Fasane zählen zu ihren regelmäßigen tierischen Gästen. Sie scherzte, ihr Zuhause sei wie "ein Pub für Tiere". Für sie, eine echte Stadtmaus aus London, sei der Umzug anfangs allerdings ein "ziemlicher Schock" gewesen. Anita, bekannt aus ihrer Rolle in "EastEnders", ist außerdem bald wieder in der BBC-Serie "Doctor Who" zu sehen. Doch wichtiger als berufliche Projekte ist für das Paar aktuell, möglichst viel gemeinsame Zeit zu verbringen und das Leben zu schätzen – ein Motto, das Anita durch die jüngsten Ereignisse besonders verinnerlicht zu haben scheint.

Getty Images Brian May, Queen-Gitarrist

Getty Images Queen bei einem Auftritt mit Freddie Mercury

