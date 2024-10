Schlagzeuger Roger Taylor verrät: Kommt Queen etwa zurück?

Queen-Mitglied Roger Taylor (75) hat Fans der legendären Rockband Hoffnung auf neue Musik gemacht. In einem aktuellen Interview mit Uncut verriet der Schlagzeuger, dass er und Gitarrist Brian May (77) darüber nachdenken würden, neues Material zu veröffentlichen – obwohl dieser erst vor Kurzem einen leichten Schlaganfall erlitt. "Wir können immer noch spielen. Wir können immer noch singen. Also sehe ich keinen Grund, warum nicht", zeigte sich Roger optimistisch.

Nach dem Tod von Frontmann Freddie Mercury (✝45) im Jahr 1991 wurde 1995 das vorerst letzte Queen-Studioalbum "Made In Heaven" produziert. Dennoch ist die Band seit 2011 wieder aktiv und tourt erfolgreich mit Sänger Adam Lambert (42) um die Welt. Im Oktober 2022 überraschten sie ihre Fans mit dem bisher unveröffentlichten Song "Face It Alone", der Freddies originale Vocals enthält. Der Track galt ursprünglich als unbrauchbar – doch Experten gelang es, ihn zu restaurierten. Neue Musik wäre eine Chance, die einzigartige Geschichte von Queen weiterzuschreiben.

Roger, der 1970 zusammen mit Freddie, Brian und John Deacon die Band gründete, äußerte sich auch zu den vielen Gerüchten, die Queen im Laufe der Jahre umgaben. Eine der Geschichten handelt von "glatzköpfigen Zwergen mit Kokain auf den Köpfen", die angeblich auf einer Party in New Orleans aufgetreten seien. Roger erklärte: "Das ist ein Mythos – ich habe jedenfalls keine gesehen." Er erinnerte sich jedoch an eine andere schräge Szene: Ein Mann, der unter einer Schicht aus Wurstscheiben lag und sich bewegte, um die Gäste zu erschrecken. "Ich denke, das ist viel seltsamer als ein Zwerg mit Kokain auf dem Kopf", schmunzelte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Lambert, Roger Taylor und Brian May bei einem Auftritt von Queen

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen, 1976

Anzeige Anzeige