Queen veröffentlicht Neuauflage ihres 1973er-Debütalbums

Diese Neuigkeit dürfte die Queen-Fans hochgradig erfreuen: Wie die Band-Stars Brian May (77) und Roger Taylor (75) verkünden, wird schon bald eine Neuauflage des legendären Queen-Debütalbums aus dem Jahr 1973 erscheinen! "Dies ist nicht nur ein Remaster. Es handelt sich um eine brandneue Neuauflage des gesamten Queen-Debütalbums, das wir im Nachhinein in 'Queen I' umbenannt haben", erklärt der Gitarrist laut Express und fügt hinzu: "Alle Darbietungen sind genau so, wie sie ursprünglich 1973 erschienen sind, aber jedes Instrument wurde überarbeitet, um die 'Live'-Ambiente-Sounds zu erzeugen, die wir ursprünglich gerne verwendet hätten."

"Queen I" sei das Debütalbum, von dem die Musiker "immer geträumt haben", betont Brian. Die Fans bekommen mithilfe des heutigen Wissensstandes und der Technologie zu hören, wie die berühmte Band damals geklungen hätte, hätte sie die Chance gehabt, ihre Kreativität voll und ganz auszuschöpfen. "Die ersten drei Jahre waren wirklich Glaube und Dunst. Wir waren mittellos, aber wir glaubten fest an uns und hatten eine Menge Energie", erinnert sich Roger zurück. Die Band sei damals ziemlich zuversichtlich gewesen und besaß eine "sanfte Arroganz". Sie seien überzeugt gewesen, "gut und ganz anders" zu sein. Da sie in der Branche jedoch noch die Neuen waren, sei ihre Freiheit noch begrenzt gewesen. "Wir wurden als die neuen Jungs angesehen, die nichts wussten, und niemand wollte wirklich hören, wie wir die Dinge angehen wollten", gibt der Schlagzeuger zu verstehen. Aufgrund dessen feiere Queen mit der Neuauflage nun "eine Premiere".

Den Erfolg von "Queen I" werden Roger, Brian und Bassist John Deacon (73) nur zu dritt genießen können. Freddie Mercury (✝45), der berühmte Liedsänger der Band, ist bereits im Jahr 1991 verstorben. In diesem Jahr wäre das Stimmwunder 78 Jahre alt geworden. Seine Freunde halten ihn stets mit rührenden Worten in Erinnerung. "Freddie war ein fantastischer Kumpel und ein großer Bruder", schwärmte Brian in einem Mirror-Interview. Wenn er sich heute Aufnahmen von den früheren Queen-Konzerten anschaue, bekomme er noch immer "Schmetterlinge im Bauch", wenn er Freddie dabei beobachtet, wie er das Publikum mit seiner extravaganten Art mitreißen konnte.

Getty Images Queen-Schlagzeuger Roger Taylor

Getty Images Brian May, Gitarrist von Queen

