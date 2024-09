Das waren Freddie Mercurys letzte Worte an Freund Brian May

Jahrzehntelang gingen Brian May (77) und Freddie Mercury (✝45) als Bandkollegen und gute Freunde gemeinsam durchs Leben. Im November 1991 starb der Queen-Sänger dann an den Folgen einer Lungenentzündung. An seine letzten Worte zu ihm erinnert sich der Gitarrist noch ganz genau. Damals waren er und seine Partnerin Anita Dobson bei ihm zu Hause zu Besuch, erklärte er 2011 in der Doku "Queen: Days of Our Lives". Der "Love of My Life"-Interpret lag bei geöffneten Fenstern im Schlafzimmer. Brian versuchte, eine Konversation aufzubauen, doch Freddie unterbrach ihn. "Leute, ihr müsst nicht das Gefühl haben, dass ihr Konversation machen müsst", sagte er und fügte hinzu: "Ich bin einfach so glücklich, dass du hier bist. Selbst wenn wir also nichts sagen, ist es einfach, diese Momente zu haben."

Der Musiker schwelgt gern in Erinnerungen an die Zeit, die er mit seinem verstorbenen Freund hatte. Hin und wieder schaue er sich Aufnahmen von ihren früheren Queen-Konzerten an und bekomme noch immer "Schmetterlinge im Bauch", wenn er Freddie dabei zusieht, wie er das Publikum mit seiner extravaganten Art mitriss. "Freddie war ein fantastischer Kumpel und ein großer Bruder", schwärmte er im Interview mit Mirror. Die Musiklegende habe für seine Musik und die Band geliebt, er habe sie stets als seine Familie gesehen.

Am 5. September hatte Freddie, der mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara hieß, Geburtstag. In diesem Jahr wäre das Gesangstalent 78 Jahre alt geworden. Seine früheren Bandkollegen stoßen an diesem Tag regelmäßig auf die gesammelten Erinnerungen und die Person, die er in ihren Erinnerungen ist, an, wie unter anderem Brian gegenüber Spiegel erklärte: "Ich werde allein ein Gläschen zu seinen Ehren trinken und an ihn denken. Ich vermisse ihn, es kommt immer noch vor, dass mich der Schmerz überwältigt."

Getty Images Brian May, Musiker

Getty Images Queen, 1976

