Nach Schlaganfall: Brian May (77) rockt Coachella-Festival

Brian May (77) bewies am vergangenen Freitag bei seinem Auftritt auf dem Coachella-Festival, dass er auch nach gesundheitlichen Rückschlägen mit voller Energie auf der Bühne steht. Wie Daily Mail berichtet, performte die Rocklegende gemeinsam mit dem jungen Musiker Benson Boone (22) den Queen-Klassiker "Bohemian Rhapsody" und zog das Publikum in Indio, Kalifornien, in seinen Bann. Im Anschluss sang das Duo Bensons Hit "Beautiful Things" aus dem Jahr 2024. Dieser besondere Moment entstand nur wenige Monate, nachdem Brian einen kleinen Schlaganfall erlitten hatte – ein überraschendes Comeback, das die Fans begeisterte.

Bereits im Vorfeld hatte der 77-Jährige seine Fans auf Social Media neugierig gemacht, als er ein gemeinsames Foto mit Benson Boone im Flugzeug teilte. "Vielleicht passiert ja etwas?", schrieb Brian vielsagend. Auf der Bühne wirkte der Musiker laut Medienberichten dann strahlend und gut gelaunt. Seine Frau, Anita Dobson, hatte in einem Interview mit "Good Morning Britain" zuvor bestätigt, dass es ihm nach dem Schlaganfall wieder gut gehe. "Er ist zurück zu seinem alten Selbst", versicherte sie und unterstrich, wie stolz sie auf seinen starken Erholungsprozess sei. Brian selbst hatte damals betont, keine Beileidsbekundungen zu wünschen, sondern lieber positive Energie zu verbreiten.

Privat ist Brian nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für seine vielseitigen Interessen und Überzeugungen. Neben seiner Leidenschaft für die Astronomie ist er über die Jahre ein prominenter Tierschutzaktivist geworden. Trotz einiger gesundheitlicher Schwierigkeiten, darunter ein Herzinfarkt im Jahr 2020, zeigt sich der Musiker stets kämpferisch und positiv. "Das Gute ist, ich kann immer noch Gitarre spielen", beruhigte er seine Fans nach dem Schlaganfall in einem Video auf Instagram. Dass er nun wieder auf den größten Bühnen der Welt steht, ist für seine treue Fangemeinde ein Beweis dafür, dass er sich von den Rückschlägen nicht unterkriegen lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Benson Boone beim Coachella-Festival in Kalifornien, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian May, Musiker

Anzeige Anzeige