Brian May nach Schlaganfall wieder auf dem Weg der Besserung

Vor knappen zwei Wochen sorgte Brian May (77) ganz schön für Aufregung: Der Gitarrist gab bekannt, er habe einen Schlaganfall erlitten. In den vergangenen Tagen sollte er sich deswegen besonders schonen – was offenbar auch gewirkt hat. Seine Partnerin Anita Dobson erzählt nun gegenüber The Sun: "Es geht ihm gut, er ist unterwegs, es geht ihm wirklich, wirklich gut. Wir sind sehr zufrieden. Ich bin absolut zuversichtlich, dass er sich vollständig erholen wird." Obwohl der Rocker anfänglich seine Schwierigkeiten mit dem Ausruhen hatte, verstehe er jetzt auch, dass es nur zu seinem Besten gewesen sei.

Als er seinen Followern über Instagram von seinem Schlaganfall erzählte, lag der Schreckmoment bereits einige Tage zurück. Wie er damals verriet, wurde befürchtet, dass er seine Gitarre nicht mehr spielen könnte, denn während des Anfalls hatte er die Kontrolle über seinen Arm verloren. Damit er schnellstmöglich wieder zu Kräften kommt, wurde ihm laut seiner eigenen Aussage sogar "Hausarrest" auferlegt: Er durfte nicht Auto fahren oder in einem Flugzeug fliegen. Auch Stress sollte er künftig bestmöglich vermeiden.

An der Seite von Roger Taylor (75), Freddie Mercury (✝45) und John Deacon (73) war er Teil der legendären Band Queen. Nachdem Freddie im Jahr 1991 verstorben war, performten Brian und Roger einige Jahre lang ohne festen Leadsänger. Seit 2011 stehen sie allerdings zusammen mit Adam Lambert (42) auf der Bühne und geben als Trio die Hits der Band zum Besten. Gemeinsam traten sie sogar anlässlich des Platinjubiläums von Queen Elizabeth (✝96) im Jahr 2022 auf!

Getty Images Anita Dobson und Brian May, 2023

Getty Images Adam Lambert und Brian May, Mitglieder der Band Queen

