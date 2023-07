Freizügig: Janelle Monáe zeigt nackte Brust auf der Bühne!

Da fühlt sich jemand wohl in seiner Haut! Der nicht-binäre Musikstar Janelle Monáe (37) ist für seine eingängige Soulmusik und seinen unkonventionellen Kleidungsstil bekannt. Dass sich das Stimmwunder auch traut, mit seinen Looks echte Fashion-Statements zu setzen, ist schon länger bekannt. Nun erleben die Fans bei einer Bühnenperformance einen besonders ausgelassenen Moment: Janelle zeigt sich mit nackter Brust auf dem Essence Music Festival in New Orleans!

Als der Superstar seinen Auftritt auf dem Festival absolvierte, trug er eine schwarz-weiße Kombination aus kurzem Top und Shorts mit passendem Hut. In einem besonders ausgelassenen Moment hob Janelle schließlich das Oberteil an einer Seite an, um eine Brust zu entblößen – auf der Brustwarze prangte ein Blümchensticker. Diese Aktion folgt auf ein Interview mit Rolling Stone, in dem die Bekanntheit erst kürzlich verraten hatte: "Ich fühle mich viel glücklicher, wenn meine Brüste draußen sind!"

Erst vor wenigen Wochen hatte Janelle bei der Met Gala 2023 eher weniger mit der Outfitwahl überzeugen können. Der nicht-binäre Soulstar war in einem durchsichtigen Reifrock erschienen, unter dem ein glitzernder Bikini zu erkennen gewesen war. Mit seinem Look war das Stimmwunder anschließend auf einigen Listen der schlimmsten Met Gala-Outfits erschienen.

Getty Images Janelle Monáe auf dem Essence Festival of Culture 2023

Getty Images Janelle Monáe auf dem Essence Festival of Culture 2023

Getty Images Janelle Monáe auf der Met Gala 2023

