Auweia: Das waren die schrecklichsten Met-Gala-Looks 2023!

Diese Looks waren eindeutig ein Griff daneben! Das Metropolitan Museum of Art war am Montag erneut der Gastgeber der berühmt-berüchtigten Met Gala. Für das Fashion-Event des Jahres ließen es sich die Promis nicht nehmen und schritten in ihren sehr extravaganten und bezaubernden Outfits über den roten Teppich. Doch einige Gäste konnten nicht so recht überzeugen und floppten mit ihrem Styling!

Am auffälligsten war Jared Leto (51), der vor den Kameras als Karl Lagerfelds (✝85) geliebte Katze Choupette posierte. Zu Ehren des deutschen Designers entschied sich der Schauspieler für ein Ganzkörper-Katzenkostüm. Weniger haarig, aber mindestens ebenso spektakulär war der Look von Janelle Monáe (37). Der nicht-binäre Star trug einen durchsichtigen Reifrock, unter dem sich ein mit Pailletten besetzter Bikini verbarg. Auch die sonst so stilsichere Florence Pugh (27) sorgte für eine Überraschung: Die Schauspielerin erschien mit kahl rasierten Haaren, auf denen ein Federkranz thronte. Ihr weißes Satinkleid mit einem tiefen Ausschnitt wirkte dagegen relativ schlicht.

Supermodel Cara Delevingne (30) reihte sich ebenfalls in die diesjährigen Fashion-Fails ein. Beim einstigen Victoria's Secret- Engel fiel die Wahl auf ein weißes Oversize-Hemd, das die Britin mit schwarzen Beinlingen aus Leder kombinierte. Auch in Sachen Frisur blieb sie sehr pragmatisch – Cara entschied sich für eine silberfarbene Perücke, die an einen Pixie Cut erinnerte.

Getty Images Janelle Monáe bei der Met Gala 2023

Getty Images Jared Leto bei der Met Gala 2023

Getty Images Florence Pugh bei der Met Gala 2023

Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2023

