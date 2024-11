Ups: Heidi Klum und Janelle trugen das gleiche Alien-Kostüm

Heidi Klum (51) sorgte mit ihrem diesjährigen Halloween-Auftritt für Aufsehen – aber Moment mal. War etwa jemand mit der gleichen Verkleidung schneller? Nachdem die selbst ernannte "Königin von Halloween" gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) im hyperrealistischen E.T.-Look zu ihrer legendären Party in New York City erschien, schoss das Netz los. Der Grund: Schauspielerin Janelle Monáe (38) hatte nur wenige Stunden zuvor in der "Jennifer Hudson Show" ihre eigene Version des ikonischen Aliens präsentiert! Auch wenn Janelles Variante, die man auf Fotos bei Daily Mail bestaunen kann, weniger Prothesen beinhaltete und mehr wie eine Maske-Anzug-Kombination wirkte, hatten beide offenbar dieselbe Kostüm-Idee.

Auf amüsierenden Bildchen und in Kommentaren auf X – ehemals Twitter – wurde über Heidis Reaktion auf Janelles "Vergehen" spekuliert. Ein Fan postete ein Meme einer entsetzten Frau und schrieb: "Wie bitte, Heidi und Janelle hatten das gleiche Halloween-Kostüm?" Ein anderer Nutzer scherzte, die Modelikone sei "sicherlich fuchsteufelswild" gewesen, dass Janelle "es zuerst gemacht" hätte, nachdem sie fast ein Jahr in die Planung ihrer E.T.-Erscheinung investiert hätte. Weitere sprangen auf den Zug auf: "Ich bin sicher, Heidi Klum ist heimlich sauer, dass Janelle Monáe dieses Jahr auch als E.T. ging", kommentierte ein User mit einem Totenkopf-Emoji. "Heidi war wahrscheinlich supergenervt, als Janelle gestern ihre E.T.-Verkleidung postete", fügte ein anderer mit einem nervösen Lachsmiley hinzu.

Schon im vergangenen Jahr scherzten Fans, Janelle hätte Heidi mit ihrer Verkleidung übertroffen – damals schlüpfte die Sängerin in ein spektakuläres Chamäleon-Kostüm und beeindruckte mit einer unglaublichen Verwandlung. Die Model-Mama hüllte sich 2023 in einen hautengen, blauen Samtanzug und maskierte ihr Gesicht mit einem Vogelschnabel und passendem Make-up. Dazu engagierte sie neun Akrobaten, die ihre Krallen und Federn darstellten und sich so gemeinsam mit ihr in ein gigantisches Pfauenkostüm verwandelten. Seit den frühen 2000ern überrascht Heidi zum Gruselfest jedes Jahr aufs Neue – mal als Cartoon-Figur, Außerirdische oder als überdimensionaler Wurm.

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2024

Getty Images Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party im Oktober 2023 in New York City

