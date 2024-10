Janelle Monáe verrät: Der "Knives Out"-Cast hat Gruppenchat

Janelle Monáe (38) hat verraten, dass sie noch immer engen Kontakt zu ihren ehemaligen Kollegen aus dem Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" hält. Fast zwei Jahre nach der Premiere des Films verbindet sie mit Stars wie Edward Norton (55), Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson (45) und Dave Bautista (55) noch immer eine enge Freundschaft. In einem Interview mit People erzählte die 38-Jährige, dass sie zusammen einen Gruppentext-Chat namens "The Green Room" hätten, in dem sie sich regelmäßig austauschen und gegenseitig unterstützen würden. "Wir sind uns alle nah", betonte Janelle gegenüber dem Magazin.

Janelle berichtete, dass die besondere Bindung zwischen den Schauspielern während der Dreharbeiten entstand sei, die aufgrund der COVID-19-Pandemie unter strengen Bedingungen stattfanden. "Wir konnten nicht ausgehen und mussten sicherstellen, dass wir nicht krank wurden. Also waren wir oft alle im selben Hotel und an einem Ort", erinnerte sie sich. Um die Zeit zu vertreiben und den Zusammenhalt zu stärken, spielten sie gemeinsam Spiele wie Werwolf und Assassin, was Janelle besonders gefiel. Sie lobte vor allem die familiäre Atmosphäre am Set, die Regisseur Rian Johnson (50) zu verantworten hatte: "Es begann mit Rian und wie er mich und uns fühlen ließ", sagte sie. "Er wollte, dass wir eine großartige menschliche Erfahrung als Familie machen."

Obwohl Janelle im nächsten Film der Reihe "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" nicht mitspielen wird, freue sie sich schon sehr darauf, ihn im Kino zu sehen. "Ich bin ein Fan von Rian Johnson und werde mir den Film natürlich anschauen", sagte sie. Die Künstlerin, die unter anderem aus Filmen wie "Hidden Figures" und "Moonlight" bekannt ist, bezeichnete die Arbeit an "Glass Onion" als einen der Höhepunkte ihrer bisherigen Filmkarriere.

Getty Images Janelle Monáe auf dem Essence Festival of Culture 2023

Getty Images Janelle Monáe im Jahr 2023

