Eigentlich wollte Janelle Monáe (34) sich nur gesund ernähren – das hatte für sie jetzt schwerwiegende Konsequenzen! Die Sängerin feierte mit Hits wie "We Are Young" international große Erfolge und steht regelmäßig auf den Bühnen der Welt. Noch dazu ist ihr Terminkalender wegen etlicher Filmrollen voll – für ihren Part in "Harriet" wurde die 34-Jährige sogar bei den Black Reel Awards in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Um all das unter einen Hut zu bekommen, achtete Janelle sehr auf ihre Ernährung, verzichtete völlig auf Fleisch und aß nur noch Fisch. Dadurch erlitt sie jedoch eine schwere Quecksilber-Vergiftung, wie sie nun überraschend preisgab!

"Mir wurde meine Sterblichkeit bewusst", offenbarte Janelle in einem aktuellen Interview mit The Cut, in dem sie über ihre Gesundheit sprach. Die US-Amerikanerin hatte sich monatelang pescetarisch ernährt – und sich nach einiger Zeit sehr krank gefühlt. Die genauen Details verschwieg die Chartstürmerin. Das amerikanische Gesundheitsministerium bestätigte allerdings die Angaben der "Open Happiness"-Interpretin: Nach dem Verzehr von großen Mengen an Methylquecksilber, das hauptsächlich in Meeresfrüchten und vor allem Fischen enthalten ist, kann das menschliche Nervensystem geschädigt werden.

Glücklicherweise sei Janelle mittlerweile aber wieder auf dem Weg der Besserung. Derzeit konzentriere sie sich voll und ganz auf ihre Genesung und plane danach endlich eine Familie zu gründen. Bisher versuchte die Performerin immer den richtigen Zeitpunkt in ihrem Leben für so einen großen Schritt zu finden – in der Vergangenheit sei ihre Karriere erstmal ihr Hauptaugenmerk gewesen. "Ich möchte es nicht verpassen, Kinder zu bekommen, weil ich mich so auf meine Karriere konzentriert habe und nicht entsprechend geplant habe", erzählte sie in einem Fault-Interview. Derzeit ist sie mit der Schauspielerin Tessa Thompson (36) liiert.

Getty Images Janelle Monáe im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Janelle Monáe, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Janelle Monáe im August 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass man offenbar so schnell eine Quecksilber-Vergiftung von pescetarischer Ernährung bekommen kann? Ja, die Gefahren sind mir bewusst! Nein, damit hätte ich nicht gerechnet! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de