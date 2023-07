Glamour pur: Beyoncé raubt ihren Fans auf Welttour den Atem!

Beyoncé (41) weiß, wie es geht! Derzeit ist der Musikstar mit seiner Welttournee "Renaissance" in Europa und Nordamerika unterwegs. In Deutschland glänzte die "Love on Top"-Interpretin bereits. Auch Töchterchen Blue Ivy (11) ist dabei und macht ihre berühmte Mama mächtig stolz. Auf ihrer ersten Tour nach über sechs Jahren sorgt die Soulsängerin aber nicht nur mit ihrer Stimme für offene Münder – sondern auch mit ihren krassen Looks!

Für ihr Konzert in Warschau legte Beyoncé gleich drei Kleiderwechsel hin. Zum einen performte sie in einer glamourösen Robe mit einem verführerischen Schlitz und langen Samthandschuhen. Zum anderen posierte die 41-Jährige im Laufe des Auftrittes in einem engen Zweiteiler, der von oben bis unten mit Glitzersteinen versehen war – ihre spacige Kopfbedeckung dürfte ihre Fans an ein Ufo erinnert haben. Look Nummer drei setzte sich aus einem bodenlangen Mantel, einem Crop-Top mit schwarz-weißen Details sowie sexy Overknees zusammen.

Im Laufe ihrer Tour hatte Beyoncé bereits öfter mit süßen Gesten gezeigt, wie sehr ihr ihre Unterstützer am Herzen liegen. Beispielsweise hatte sie in Köln während eines Konzertes das Geschlecht des Babys eines Fans enthüllt. "Seit Beginn der Show habe ich dieses Schild gesehen, auf dem stand: 'Bitte enthülle das Geschlecht unseres Kindes'", hatte sie auf der Bühne vorher erklärt.

Instagram / beyonce Beyoncé in Warschau, Juni 2023





