Hose viel zu kurz: Aleks Petrovic kassiert Hate für Outfit

Dieses Outfit kommt bei Aleks Petrovics (32) Followern gar nicht gut an. Er muss seit seiner Aktion bei Temptation Island V.I.P., wo er noch während seiner Beziehung mit Christina Dimitriou (31) mit Verführerin Vanessa Nwattu zusammenkam, immer wieder mit kritischen Kommentaren umgehen. Das stört den Realitystar aber nicht – er stellt sein Glück gerne zur Schau. Doch Aleks' Styling auf dem neusten Pärchenbild bringt die Netzuser erneut auf...

Auf Instagram posiert er zusammen mit Vanessa in einem luxuriösen Hotelflur in Dubai. Doch während die Influencerin in einem schwarzen Kleid und Schnürsandalen eine tolle Figur macht, greift ihr Schatz im Styling wohl eher daneben: Zu einem karierten Hemd mit abgeschnittenen Ärmeln trägt er eine extrem kurze schwarze Hose. "Einfach in Boxershorts unterwegs" und "Wer sagt Aleks eigentlich, dass dieses Outfit okay ist?", sind nur zwei der negativen Kommentare. Dass das Bild ausgerechnet mit einem Spruch von Modezar Gianni Versace (✝50) versehen ist, belustigt einen User: "Gianni Versace dreht sich im Grabe um, wenn er dieses Outfit sehen würde."

Doch Aleks und seine Freundin haben für den knappen Look des Muskelmanns eine Erklärung parat. "Wir waren in einem Beachclub und Aleks hatte schon seine Badehose an. Was ist euer Problem?", rechtfertigt sich Vanessa für das Höschen. "Das ist der Neid und die Missgunst der unerfüllten und verzweifelten Seelen", weiß Fashionkenner Aleks.

RTL+ Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Mai 2023 in Berlin

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, TV-Bekannheiten

