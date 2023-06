Zum Jahrestag: Vanessa macht Aleks Petrovic Liebeserklärung

Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu schweben nach wie vor auf Wolke sieben! Bei Temptation Island V.I.P. lernten sich die beiden letztes Jahr kennen und lieben, als Aleks eigentlich seine Beziehung mit Christina Dimitriou (31) testen wollte. Seither sind die beiden ein Herz und eine Seele. Nun feiern sie auch schon ihren ersten Jahrestag. Zu diesem besonderen Anlass machte die Beauty ihrem Liebsten eine zuckersüße Liebeserklärung.

"So viele Veränderungen, wow. Aber Liebe ist nicht etwas, was du suchst, sondern etwas, was dich findet", schrieb Vanessa in ihrer Instagram-Story. Im Hintergrund sind ein Blumenstrauß, Schokolade und ein handgeschriebener Brief von Aleks zu sehen. Die Brünette fügte hinzu: "Wir sind nicht perfekt und das ist auch gut so. Die Hauptsache ist, was wir daraus machen."

Seit einem Jahr würden die beiden gemeinsam wachsen. "Wir lernen so viel voneinander, ergänzen uns, streiten uns und vertragen uns dann wieder", beschrieb sie ihre Beziehung. Sie hätten keine perfekte, aber dafür eine echte Liebe.

