In dieser TV-Show treten Peter Klein und Yvonne zusammen an!

Sie beweisen ihre Teamfähigkeit! Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) sollen miteinander eine Affäre gehabt haben – sie verneinen das aber immer wieder. Nun treten der Realitystar und die Schauspielerin gemeinsam in der neuen TV-Show "Wettkampf in 4 Wänden" gegen andere Teams an und verwandeln einen Rohbau in ein Traumhaus. Mit dabei ist unter anderem auch Influencerin Sandra Janina (23)! Ab dem 25. Juli läuft die Docutainment-Serie auf RTL.

