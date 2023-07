Neues Hobby: Schweini fordert Thomas Müller heraus

Dieses Mal treffen sie auf einem anderen Rasen aufeinander. Bastian Schweinsteiger (38) und Thomas Müller (33) spielten von 2008 bis 2015 zusammen beim FC Bayern München. Gemeinsam gewannen sie dutzende deutsche Meisterschaften und die Champions League. Mit der Nationalmannschaft wurden sie 2014 sogar Weltmeister. Aber auch abseits des Fußballfelds scheinen sich die beiden Kicker nach wie vor mehr als blendend zu verstehen.

Auf Instagram teilt Basti ein Bild von seinem neuen Hobby: Der Ex-Kicker steht mit Golfschläger an einer Fahne und schaut auffordernd in die Kamera. "Bist du bereit?", fragt er Thomas in der Bildunterschrift. Bisher hat der Bayern-Profi noch nicht auf die Herausforderung reagiert. Ob sich die beiden Ex-Kollegen bald ein Duell auf dem Rasen liefern?

Die beiden sind nicht die einzigen, die in der ruhigen Sportart einen Ausgleich zum rasanten Fußball gefunden haben. Auch Gareth Bale hat bereits während seiner Karriere immer wieder den Schläger geschwungen – und musste sich dafür oft anhören, dass ihm sein Hobby wichtiger sei als sein Beruf. Doch mit den Gerüchten räumte der Ex-Kicker zuletzt auf. "Ich habe eigentlich gar nicht so oft gespielt. Die Menschen dachten zeitweilig, ich würde jede freie Minute auf dem Golfplatz verbringen, das stimmte aber nicht", stellte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung klar.

