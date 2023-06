Golf wichtiger als Fußball? Gareth Bale klärt endlich auf

Wofür schlägt sein Herz wirklich? Gareth Bale hat in den letzten zehn Jahren unzählige Titel gewonnen. 2013 wechselte der Stürmer für ungefähr 100 Millionen Euro zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Dort wurde er allerdings immer wieder auch mit dem Golfsport in Verbindung gebracht. Teilweise hieß es sogar, sein Hobby sei ihm wichtiger als der Fußball. Nun klärt Gareth die Gerüchte endlich auf.

"Ich habe eigentlich gar nicht so oft gespielt. Die Menschen dachten zeitweilig, ich würde jede freie Minute auf dem Golfplatz verbringen, das stimmte aber nicht", wehrt sich der Ex-Kicker gegenüber der Süddeutschen Zeitung. "Die Medien haben teilweise geschrieben, ich würde vier- oder fünfmal die Woche spielen, dabei waren es höchstens ein- oder zweimal." Während seiner aktiven Laufbahn habe er "immer den Fußball priorisiert", betont er. Das Hobby habe der Ausübung seines Berufs nie im Weg gestanden.

Mehr Zeit für Golf hat Gareth jetzt allerdings – im Januar beendete er seine aktive Fußballlaufbahn. "Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Vereins- und internationalen Fußball bekannt", verkündete der Sportler auf Instagram. Er sei überglücklich, dass er seinen Traum verwirklichen konnte, den Sport zu spielen, den er liebe. "In 17 Spielzeiten habe ich so viele Höhepunkte erlebt, dass es unmöglich sein wird, sie zu wiederholen – ganz gleich, was das nächste Kapitel für mich bereithält", erklärte der 33-Jährige weiter.

Anzeige

Getty Images Gareth Bale, Ex-Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Gareth Bale, Golfspieler

Anzeige

Getty Images Gareth Bale im Dress von Real Madrid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de