Nino de Angelo entsetzt: Er wird in Video für tot erklärt!

Schockmoment für Fans von Nino de Angelo (59)! Mit Hits wie "Zeit Für Rebellen" und "Jenseits von Eden" feiert der Schlagersänger seit den 1980er-Jahren musikalische Erfolge. Dass nun genau letzterer Song kaum besser zu seinem bisher wohl kuriosesten Erlebnis passt, hätte der Musiker wohl selbst in seinen kühnsten Träumen nicht gedacht. Denn wie ein Video-Kanal fälschlicherweise berichtete, befinde sich Nino bereits "Jenseits von Eden".

Unter falscher Altersangabe vermeldete der dubiose Kanal auf YouTube den Tod des Musikers. Auf Instagram gibt Nino jetzt aber ein Lebenszeichen von sich. Zu seinem Beitrag, welcher die geschmacklose Meldung zeigt, schreibt er: "Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile." Dabei zeigt sich der 59-Jährige sichtlich geschockt über die Nachrichten seines angeblichen Ablebens. Doch wird es noch viel skurriler: Denn der Kanal verriet sogar schon den Beerdigungstermin. "Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian Silbereisen (41) live übertragen", witzelt Nino daraufhin nur.

Im Netz gibt der Sänger italienischer Abstammung immer wieder Einblicke in sein Privatleben. 2004 sprach er offen und ehrlich über seine Kokainabhängigkeit. Laut des Musikers habe dabei vor allem sein verstorbener Bruder eine Rolle gespielt. Im Playboy-Interview offenbarte er: "Ich [habe gedacht], ich lebe das Leben von jemand anderem."

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo, Musiker

ActionPress Nino de Angelo im Mai 2019 in Cala Mondrago

azee/Action Press Nino de Angelo, Musiker und TV-Star

