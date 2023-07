Sávio wird eins: Mama Anne Wünsche kann es gar nicht glauben

Anne Wünsches (31) Leben wurde vor einem Jahr erneut komplett auf den Kopf gestellt! Die Influencerin und ihr Partner Karim El Kammouchi (34) durften im Juli 2023 ihr erstes gemeinsames Kind – den kleinen Sohn namens Sávio Elio – auf der Welt begrüßen. Aus vorherigen Beziehungen hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zudem zwei Töchter. Und die Familie hat heute allen Grund zum Feiern: Annes Sohnemann Sávio wird heute schon ein Jahr alt!

In ihrer Instagram-Story widmet Anne ihrem Kleinsten zu seinem ersten Ehrentag jetzt einige liebe Worte. "Heute [vor einem Jahr], am 1. Juli 2023, kam Sávio auf die Welt und hat noch mal mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist", betont die stolze Dreifach-Mama und fügt hinzu: "Babybär, ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück. Alles Gute zum Geburtstag!"

In seinem ersten Lebensjahr hat der kleine Sávio schon so einiges erlebt – und vor allem gemeinsam mit seiner Familie schon viele Orte auf dieser Erde bereist! "Ein Jahr alt – und er war bereits schon in Frankreich, Istanbul, Dubai und Sansibar. Okay, wow", lässt Anne die vergangenen zwölf Monate Revue passieren.

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche im März 2023

