Sechs Monate Pause: Amber Heard ist zurück auf Instagram

Amber Heard (37) ist zurück im Netz. 2022 trafen sich die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Johnny Depp (60) vor Gericht. Der Grund: Der Fluch der Karibik-Star verklagte die Aquaman-Darstellerin wegen Verleumdung. Der Prozess, in dem das Ex-Paar intime Dinge über seine Beziehung auspackte, schlug international wochenlang hohe Wellen. Nach dem Gerichtsurteil wurde es still um Amber. Inzwischen erscheint sie wieder öfter auf der Bildfläche. Jetzt meldet sie sich auch auf Instagram zurück!

Ihren letzten Instagram-Post hatte Amber im Dezember 2022 abgesetzt. Darin hatte sie sich zum Gerichtsprozess mit Johnny geäußert. Am Freitagabend postete die 37-Jährige einen Beitrag, in dem sie wesentlich glücklicher wirkte. Sie teilte ein Foto von sich und bedankte sich für "den warmen Empfang" beim Taormina Film Festival in Italien. "Es war ein unvergessliches Wochenende", schwärmte die US-Amerikanerin.

Fans waren wegen Ambers Rückkehr auf Instagram völlig aus dem Häuschen. "Ich habe dieses Lächeln vermisst", freute sich ein User. Mit "Da ist unser Mädchen" und "Du strahlst wie ein Diamant" brachten auch weitere Fans ihre Freude zum Ausdruck.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im September 2015

Getty Images Amber Heard, Mai 2018

