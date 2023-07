Während ihrer Scheidung: Kelly Clarkson nahm Antidepressiva

Kelly Clarkson (41) spricht über ihre Gefühlswelt. In den vergangenen Jahren durchlebte die "Since U Been Gone"-Interpretin eine schwere Zeit: Denn nach sieben gemeinsamen Jahren mit Brandon Blackstock (46) hatte sie 2020 die Scheidung eingereicht. Schon damals hatte Kelly zugegeben, unter dem geplatzten Liebesglück zu leiden. Jetzt spricht die Musikerin so offen wie noch nie über die Scheidung und gibt zu: Sie nahm Antidepressiva.

"Ich schaute meinen Therapeuten an und konnte einfach nicht aufhören zu schluchzen. Und es war eines dieser Dinge, bei denen ich meinen Stolz wirklich beiseitelegen musste", gibt Kelly im Podcast "Las Culturistas" zu. Anschließend fügt die Blondine hinzu: "Ich war ungefähr zwei Monate lang auf Lexapro. Es war die beste Entscheidung aller Zeiten. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft."

Auch im Interview mit Apple Music 1 sprach die zweifache Mutter über die herausfordernde Zeit nach der Trennung: "Ich weiß nicht, wie Menschen so etwas durchstehen, denn ich werde nicht sagen, dass ich es mit Würde getan habe." Zudem erinnerte sich die 41-Jährige zurück: "Ich konnte nicht einmal sprechen. Ich habe so sehr geweint... sogar vor der Trennung."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kelly Clarkson, Juni 2023

Getty Images Kelly Clarkson, Popstar

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de