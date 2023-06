Kelly Clarkson ehrlich: Sie kam nur schwer mit Trennung klar

Für Kelly Clarkson (41) war das Ehe-Aus alles andere als einfach. 2020 hatte die Sängerin nach rund sieben Jahren Ehe die Scheidung von Brandon Blackstock (46) eingereicht. Schon damals hatte die "Since U Been Gone"-Interpretin zugegeben, dass das Liebes-Aus für sie nicht gerade leicht sei. Jetzt, rund drei Jahre später, spricht die Musikerin so offen wie nie über die Trennung. Kelly habe nur schwer mit dem Ende ihrer Ehe umgehen können.

"Ich weiß nicht, wie Menschen so etwas durchstehen, denn ich werde nicht sagen, dass ich es mit Würde getan habe", gibt die 41-Jährige im Interview bei Apple Music 1 zu. Die Musikerin habe das Liebes-Aus gar nicht gut verkraftet. "Ich hatte viele Treffen nur mit meinen Freunden... Ich konnte nicht einmal sprechen. Ich habe so sehr geweint... sogar vor der Trennung", erinnert sie sich zurück.

Doch inzwischen habe Kelly ihren Frieden mit der Trennung geschlossen. "Es gab einfach eine Menge ungesunder Gewohnheiten, die man jetzt erkennt, oder Gewohnheiten, die man erkennt, die man vorher nicht gesehen hat. Rückblickend ist es viel einfacher", zeigt sich die "Because Of You"-Interpretin einsichtig.

Getty Images Kelly Clarkson im Februar 2023

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson, 2022

