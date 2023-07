Wird Sophia Thiel nach der Trennung weiter in Berlin wohnen?

Sophia Thiel (28) bringt Licht ins Dunkel. Erst vor wenigen Wochen hatte die Fitness-Influencerin sich mit traurigen Neuigkeiten an ihre Fans gewandt: Die YouTuberin und Raphael Birchner haben sich getrennt. Erst im Sommer vergangenen Jahres war Sophia gemeinsam mit dem Unternehmer nach Berlin gezogen. Zuvor hatte sie jahrelang in München gelebt. Kann sich die Netzbekanntheit vorstellen, wieder zurückzukehren? Sophia klärt nun über ihren zukünftigen Wohnort auf.

"Ich werde jetzt erstmal in Berlin bleiben. Ich packe mental einfach keinen Umzug", stellt die 28-Jährige in einem YouTube-Video klar. Für sie sei der Umzug in die Hauptstadt im vergangenen Jahr schon sehr schwierig gewesen. "Ich bin froh, hier überhaupt was gefunden zu haben, mir jetzt eben dieses neue Nest gebaut zu haben. Deswegen bleibe ich jetzt erst mal in Berlin", erklärt sie weiter.

Doch die Entscheidung hat auch berufliche Gründe. "Beruflich gesehen ist es für mich wesentlich vorteilhafter als in München. Aber wo es mich dann in zwei, drei Jahren hintreibt, kann ich jetzt auch noch nicht wirklich sagen", plaudert Sophia weiter aus. Gedanken darüber, wo sie in Zukunft leben wird, wolle sie sich derzeit nicht machen. "Weil man merkt ja, irgendwie kommt es immer anders, als man sich das vorstellt", betont die Influencerin.

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de