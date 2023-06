Frisch getrennt: Wie geht es Sophia Thiel allein zu Hause?

Sophia Thiel (28) hat mit ihren Emotionen zu kämpfen. Nachdem bereits Gerüchte die Runde gemacht hatten, dass die Fitness-Influencerin wieder Single sei, bestätigte sie vergangene Woche die Trennung von ihrem Freund und Geschäftspartner Raphael Birchner. Grund für das Liebes-Aus der beiden seien ihre unterschiedlichen Zukunftspläne gewesen. Doch wie geht es Sophia jetzt, wo sie als Neu-Single ganz allein zu Hause lebt?

"Auch wenn man sich mental auf verschiedene Situationen bei einer Trennung vorher einstellt – wenn es dann so weit ist, übermannen einen manchmal trotzdem die Emotionen und hauen rein wie eine Ohrfeige", gibt die 28-Jährige offen zu. Doch Sophia scheint ein Ventil für ihren Schmerz gefunden zu haben. "Das Gym ist gerade das Einzige, was mich bei dem Ganzen innerlich irgendwie zusammenhält", teilt sie ihren Fans mit.

Neben dem Liebes-Aus muss sich der Social-Media-Star aber auch mit negativen Kommentaren auseinandersetzen. "Was mich nur so schockiert hat, war der Hate, was die Trennung angeht. Und das fand ich so respektlos, weil keiner uns kennt und intern drin steckt", äußerte sie sich vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Action Press / AEDT Raphael Birchner und Sophia Thiel bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala im Dezember 2022

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

