Nicht nur GZSZ-Star: Das macht Patrick Fernández sonst noch

In Patrick Fernández schlummern so manche Talente. Seit dem Herbst des vergangenen Jahres begeistert der Deutsch-Mexikaner die GZSZ-Fans in der Rolle des Carlos Lopez. Den Grundstein für seine Schauspielkarriere legte der Familienvater schon früh. Doch offenbar schlägt sein Herz nicht nur für den Job vor der Kamera. Im Promiflash-Interview erzählt Patrick jetzt, was er neben der Schauspielerei noch so macht.

"Ich muss gestehen, dass ich sportsüchtig bin. Ich komme aus einer Hochleistungssport-Familie und bin mit ganz viel Sport aufgewachsen", plaudert der 38-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. Seit sieben Jahren betreibt er daher auch die Sport-Studios B-Fit in Berlin. "'Für mich sind es eher Lifestyle-Gyms. Meine Kunst besteht darin, Leuten zu helfen, ihren eigenen Sport-Lifestyle zu finden", verrät Patrick.

Aber der Schauspieler kann noch mehr: Im Netz veröffentlicht der GZSZ-Star gerne das ein oder andere Video von sich, in dem er sein musikalisches Talent unter Beweis stellt. Doch wofür brennt er wirklich – den Sport oder die Schauspielerei? "Ich liebe beides! Patrick funktioniert nicht ohne Sport und Schauspiel – plus Tanz und Gesang", stellt er im Interview klar.

Instagram / solopatrick Patrick Fernández, Schauspieler

AEDT Patrick Fernández im März 2023

Instagram / solopatrick Patrick Fernández spielt Gitarre, im August 2022

