Aktuell im Knast: Wie geht es für Carlos bei GZSZ weiter?

Er macht eine schwierige Zeit durch. Bei GZSZ spielt Patrick Fernandez den einstigen Womanizer Carlos López. Dieser musste bereits in der Vergangenheit so einige Höhen und Tiefen im Berliner Kiez durchleben. Nun nimmt die Story seines Charakters jedoch ein ganz neues Ausmaß an. Aufgrund einer Intrige von Katrin Flemming, gespielt von Ulrike Frank (55), muss seine Rolle momentan hinter schwedischen Gardinen ausharren. Doch was bedeutet der Gefängnisaufenthalt nun für Carlos?

"Sagen wir mal so: Carlos war seit einer Weile nicht im GZSZ-Kiez, und das nicht, weil er nicht möchte", beginnt der 39-Jährige im RTL-Interview. Das belastet nicht nur Carlos selbst, sondern vor allem auch seine Beziehungen. "Damit funkt [Katrin] ordentlich zwischen das, was sich gerade zwischen Alicia und ihm anbahnte", erklärt Patrick daraufhin. Besteht denn noch Hoffnung auf ein Happy End – vielleicht sogar in Form einer Hochzeit? "Bis jetzt kann ich mir noch keine Hochzeit für Carlos vorstellen. Er muss sich erst einmal von allem erholen, was ihm passiert ist", meint der Seriendarsteller.

Dass seine Rolle in der beliebten Daily zuletzt einen regelrechten Imagewandel hingelegt hatte, begeisterte vor allem Patrick selbst. "Für mich war es eine wirklich gute Herausforderung, diese neue Seite von Carlos mit der Hilfe der großartigen Schauspiel-Coaches, die wir bei GZSZ haben, vorzubereiten und in diese dunkle Seite einzutauchen", schwärmte er gegenüber dem Sender.

RTL / Rolf Baumgartner Patrick Fernandez bei GZSZ

RTL / Anna Riedel Patrick Fernandez bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Patrick Fernandez und Ulrike Frank bei GZSZ

