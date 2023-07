Seitensprung bei GZSZ: Wie steht Patrick Fernández dazu?

Patrick Fernández bezieht Stellung zu seiner Rolle. Vor wenigen Wochen hatte die Serienfigur des Schauspielers bei GZSZ für eine Menge Aufruhr gesorgt. Nachdem Carlos und Nina (Maria Wedig, 39) endlich zueinandergefunden hatten, ging der Baudirektor ihr fremd. Trotz seiner sofortigen Beichte war das Liebes-Aus besiegelt, denn der Seitensprung ist für Nina unverzeihlich. Im Promiflash-Interview verrät Patrick jetzt, wie er zu der Untreue seiner Serienfigur steht.

"Oh, dünnes Eis! Ich muss gestehen, das hat auch dem Schauspieler Patrick wirklich sehr weh getan, denn Carlos ist mir mittlerweile richtig ans Herz gewachsen", berichtet der 38-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Nach dem Lesen des Drehbuchs sei er daher eine Weile sehr traurig gewesen. Auch verriet der Schauspieler, wie er mit einem Seitensprung umgehen würde. Könnte er diesen verzeihen? "Das ist nicht so einfach zu beantworten, dazu fehlt mehr Information zu der Situation. Jede Beziehung ist anders und ich wünsche mir so eine Situation nicht", betont Patrick.

Doch was sind dann seiner Meinung nach absolute No-Gos in einer Beziehung? "Respektlos miteinander umzugehen ist für mich ein No-Go. Denn das Wichtigste meiner Meinung nach ist Respekt. Dazu gute Kommunikation, sehr viel Lachen und jede Menge Leidenschaft", plaudert der GZSZ-Star aus. Der Schauspieler selbst kann sich über sein eigenes Privatleben derzeit jedenfalls nicht beklagen. "Mir geht es super. Ich bin für die Gesundheit meiner Familie und dass ich das Privileg habe, meine Töchter und meine Frau jeden Tag sehen zu können, sehr dankbar", freut sich Patrick.

Anzeige

Instagram / solopatrick Patrick Fernández, Schauspieler

Anzeige

AEDT Patrick Fernández im März 2023

Anzeige

Instagram / solopatrick Patrick Fernández mit seiner Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de