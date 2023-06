Liebes-Aus bei GZSZ-Carlos: Comeback mit Jessica möglich?

Dürfen sich die GZSZ-Fans schon bald auf eine neue Lovestory freuen? Seit dem Herbst des vergangenen Jahres ist Patrick Fernández in der beliebten Daily in der Rolle des Carlos Lopez zu sehen und sorgt seither für mächtig Wirbel. Erst kürzlich sorgte der Latino durch einen Seitensprung für das Ende seiner Beziehung mit Nina (Maria Wedig, 39). Im Promiflash-Interview verrät Patrick jetzt, ob dadurch ein Liebes-Comeback seiner Serienfigur mit dessen Ex Jessica (Nina Ensmann) möglich ist.

"Jessica und Carlos sind wie eine Explosion. Ich weiß nicht, ob Deutschland für so ein Comeback bereit wäre!", plaudert der 38-Jährige lachend im Gespräch mit Promiflash aus. Abgeneigt wäre der Schauspieler jedoch nicht. Doch viel lieber würde er die Vergangenheit seiner Rolle Carlos beleuchten. "Es wäre wirklich witzig, wenn man Geschichten aus der Vergangenheit von Carlos und Jessica in Spanien drehen würde. Flashbacks also. Riesen-Villa am Strand, morgens Fußmassage, grüner Smoothie und ganz viel Liebe", erzählt Patrick.

Und worauf dürfen sich die Fans in naher Zukunft wirklich freuen? "Was ich euch versprechen kann, ist, dass wir zusammen Spaß und Spannung erleben werden", versichert der GZSZ-Star und offenbart zudem, was er sich für seine Serienfigur wünscht. "Ein Happy End mit Nina. Carlos soll lieben und geliebt werden!", betont Patrick. Ob das wirklich möglich ist, wisse er jedoch selbst nicht. "Ich glaube, dass es nicht so einfach ist, weil beide in zwei verschiedenen Welten leben, aber wenn etwas gegen das Unmögliche ankommen kann, dann die Liebe", zeigt sich der Schauspieler optimistisch.

