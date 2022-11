So tickt der neue GZSZ-Hottie Patrick Fernández privat!

Patrick Fernández gibt private Einblicke in sein Leben abseits vom GZSZ-Set! Der Schauspieler verkörpert seit diesem Herbst die Rolle des temperamentvollen Carlos Lopez. Der taucht plötzlich im Kolle-Kiez auf, um herauszufinden, was mit seiner Ex Jessica passiert ist, seit sie Hals über Kopf zu ihrer Schwester nach Berlin abgehauen ist. Im wahren Leben muss sich Patrick zum Glück nicht mit solchen Beziehungsproblemen beschäftigen. Jetzt verrät der GZSZ-Neuzugang, was er so treibt, wenn er nicht vor der Kamera steht!

In erster Linie genießt der Zweifachvater das Familienleben, plaudert er im Interview mit RTL aus. Seit sieben Jahren ist er glücklich verheiratet. Sein Liebesrezept? "Kommunikation." Er rät: "Immer sprechen, bevor es zu spät ist." Der gebürtige Berliner kann sich noch gut daran erinnern, wie er das Feuer im Herzen seiner Frau entfacht hat: "Mit einer Gitarre und einem tiefen, ehrlichen Blick." Der Romantiker habe sie gewarnt: "Das nächste Mal, wenn ich mich verliebe, werde ich heiraten." Damals habe seine Liebste ihn noch ausgelacht – heute haben sie "zwei hübsche Mädchen und sind sehr glücklich".

Wenn Patrick mal Zeit für sich braucht, powert er sich gerne beim Training aus. "Sport ist ein großer Teil meines Lebens", offenbart der Daily-Soap-Darsteller. Seine Fitness erhalte er mit einem guten Trainingsplan und einer großen Portion Disziplin aufrecht. 2015 erfüllte sich der 37-Jährige sogar den Traum vom eigenen Lifestyle-Social-Sport-Club in Berlin, wo er selbst regelmäßig trainiert.

RTL Die GZSZ-Schauspieler Nina Ensmann und Patrick Fernández

Instagram / solopatrick Patrick Fernández mit seiner Frau im November 2019

Instagram / solopatrick Patrick Fernández treibt Sport, Juli 2021

