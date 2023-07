Auf diesen Fotos sieht Brad Pitt aus wie in jungen Jahren

Brad Pitt bringt die Frauenherzen noch immer zum Schmelzen. Durch seine Hauptrolle in dem Roadmovie "Thelma und Louise" wurde der amerikanische Schauspieler 1991 über Nacht zum Star – inzwischen ist der 59-Jährige nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Doch nicht nur mit seinem Schauspieltalent überzeugt er auf ganzer Linie, der Star wurde auch zweimal zum "Sexiest Man Alive" ernannt. Viele Jahre später sind nun Bilder aufgetaucht, die zeigen: Brad sieht aus wie früher.

Während eines Fotoshootings in Frankreich wurde der Hollywoodstar in einem idyllischen Weinberg von Paparazzi abgelichtet. Dort bereitete sich Brad laut TMZ auf die professionellen Aufnahmen für eine Kampagne vor. Ein Detail entging den Fans dabei nicht: Der Schauspieler sieht auf den Bildern wie eine jüngere Version seiner selbst aus. Mit seiner blonden Mähne und in einem weißen Hemd mit heller Hose erinnerte er mit seinem Look an die Zeit, in der er an den "Ocean's Eleven"-Filmen arbeitete.

Erst kürzlich hatte Brad bewiesen, dass er seine Coolness nicht verloren hat. In einer schicken schwarzen Lederjacke spazierte der Star durch die Straßen von New York und zog dabei alle Blicke auf sich. Während er die Jacke mit einer grauen Hose und schwarzen Schuhen kombinierte, trug er einen Dreitagebart und eine lässige Frisur.

Getty Images Brad Pitt, "Babylon"-Premiere in London

Getty Images Brad Pitt im November 1998

Brian Prahl / MEGA Brad Pitt im Januar 2023 in New York

