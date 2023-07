Hat Ana Johnson schon geahnt, dass sie einen Jungen bekommt?

Hatte Ana Johnson (29) eine Vermutung? Die Influencerin und ihr Mann Tim hatten lange einen unerfüllten Kinderwunsch und mussten mehrere Fehlgeburten verkraften. Nach dem sechsten Embryotransfer hat es dann aber endlich geklappt und Ana verkündete im April voller Freude ihre Schwangerschaft. Inzwischen weiß die YouTuberin auch schon das Babygeschlecht: Es wird ein kleiner Junge. Ist sie überrascht oder hatte sie das im Gefühl?

"Ich war ja von Anfang an 'Team Boy'. Mich hätte das auch sehr verwundert, wenn es anders gewesen wäre. Meine Intuition war einfach von Anfang an so eindeutig", erzählte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie habe keine Minute daran gezweifelt, dass es anders sein könne. Sensible werdende Mamas hätten da so eine Art "Spürnase": "Der erste Eindruck, die erste Intuition, ist meistens die richtige."

Das Geschlecht des Kindes sei aber sowieso Nebensache. Für Ana und Tim ging es bei der Gender-Reveal-Party eher darum, die letzten Jahre zu vergessen und ihren Meilenstein, ihr kleines Wunder, zu zelebrieren. "Es hat so gutgetan, sich nach all den Jahren fallen zu lassen und einfach mit den Liebsten, die uns jahrelang den Rücken gestärkt haben, zu feiern", resümierte die Podcasterin.

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ana Johnson, September 2019

Anzeige

ActionPress Tim und Ana Johnson bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de