Damals pleite, heute Pool: Jenny Frankhauser weint vor Glück

Jennifer Frankhauser (30) fühlt sich angekommen. Die Reality-TV-Darstellerin wurde als Schwester von Daniela Katzenberger (36) bekannt. Lange gelang es ihr nicht, aus dem Schatten ihrer großen Schwester herauszutreten. Nachdem die Tochter von Iris Klein (56) im Jahr 2018 Dschungelkönigin geworden ist, ging es bei ihr steil bergauf. Heute kann Jenny von der Arbeit als Influencerin leben und ließ sich nun ihren ersten eigenen Pool bauen. Das erinnerte sie an schwere Zeiten...

Jenny postete eine Instagram-Story, in der sie neben ihrem noch nicht ganz fertigen Pool in ihrem Zuhause in der Nähe von Worms saß. Dabei wurde sie ganz melancholisch. "2017 hatte ich kaum einen Euro auf dem Konto. Fast genau sechs Jahre später sitze ich in meinem eigenen Garten von meinem eigenen Haus und lasse mir meinen Traumpool bauen", konnte die 30-Jährige ihr großes Glück kaum fassen.

In dem Moment dachte Jenny an jemand ganz besonderen. "Ich wünschte, du könntest das sehen", meinte sie und brach daraufhin in Tränen aus. Wahrscheinlich meint Jenny hier ihren Vater, der mit nur 49 Jahren im Jahr 2017 starb. Ihr Papa habe damals eine Erkältung verschleppt, die dann aufs Herz ging. "Kuriert euch aus! Denkt an euch selbst, denn nichts ist wichtiger als die Gesundheit!", appellierte sie einst auf Instagram an ihre Fans, als sie erstmals über die Todesursache sprach.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Partner Steffen König

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, ehemalige Dschungelkönigin

