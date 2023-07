Jennifer Lopez und Ben feiern Luxus-Sause in den Hamptons!

Das ist die wohl exklusivste Gästeliste! Am vierten Juli feiern die US-Amerikaner ihre Unabhängigkeit. Natürlich lassen es sich da auch die großen Stars nicht nehmen, eine ordentliche Fete zu schmeißen. In diesem Jahr veranstaltete Unternehmer Michael Rubin die wohl exklusivste Soiree. Auch Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) waren unter den zahlreichen Gästen: Zur Party der Extraklasse erschienen Bennifer im stylischen Look ganz in Weiß.

Zur starbesetzten Party in den Hamptons präsentierte sich das Paar top gestylt in Begleitung von Bens 17-jähriger Tochter und J.Los Schwester. Die "On The Floor"-Interpretin überzeugte dabei in einem luftigen weißen Maxikleid, das durch Cut-outs einen Blick auf ihren trainierten Bauch erlaubte. Während sie ihre Haare in einem simplen Pferdeschwanz trug, vervollständigte sie den Look mit passenden Accessoires: einer weißen Clutch und dezentem Goldschmuck. Ihr Gatte Ben zeigte sich im cremefarbenen Jackett sowie dazu farblich abgestimmter Hose und weißen Sneakers.

Auch andere Prominente wollten sich das Mega-Event des Sommers offenbar nicht entgehen lassen. So befanden sich unter anderem auch Justin Bieber (29) und seine Frau Hailey (26), Beyonces Ehegatte Jay-Z (53) sowie der ehemalige NFL-Star Tom Brady (45) und Model Emily Ratajkowski (32) unter den Star-Gästen des exklusiven Abends.

ActionPress Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Ben Affleck und Jennifer Lopez auf einem Boot

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Air"

