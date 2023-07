Spielt Kathy Hilton auf Krisengerüchte um Schwester Kyle an?

Was will Kathy Hilton (64) damit sagen? Die Mutter von Paris (42) und Nicky Hilton (39) hat zwei Schwestern – Kim und Kyle Richards. Um Letztere waren zuletzt Gerüchte aufgekommen – denn böse Zungen hatten behauptet, dass sich der Real Housewives of Beverly Hills-Star und sein Mann Mauricio Umansky scheiden lassen. Kyle selbst dementierte die Spekulationen. Und auch ihre Schwester Kathy teilte nun kryptische Zeilen im Netz...

Spielt Kathy hier etwa auf die Krisengerüchte ihrer jüngeren Schwester an? "Meine Mutter hat mir einmal gesagt: 'Wenn du erst einmal erwachsen bist, wirst du erkennen, dass Schweigen mächtiger ist, als deinen Standpunkt zu beweisen'", teilte die Gattin von Richard Hilton in ihrer Instagram-Story. Verpasst sie ihrer Schwester damit einen Seitenhieb? Denn diese teilte wenige Stunden nach den Gerüchten ein Dementi.

Auf der Bilder-Plattform hatte Kyle klargestellt, dass sie und Mauricio nach wie vor zusammen wären. "Alle Behauptungen, dass wir uns scheiden lassen, sind unwahr", erklärte die 54-Jährige. Dennoch enthüllte sie aber auch, dass sie und ihr Mann Eheprobleme hatten.

