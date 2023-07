Ehe-Aus mit Mauricio? Kyle Richards meldet sich zu Wort!

Sind die Spekulationen tatsächlich wahr? Seit 1996 ist Kyle Richards mit ihrem Manna Mauricio Umansky verheiratet. Zusammen haben die Tante von Paris Hilton (42) und der Immobilienmakler drei Töchter. In der US-Realityshow Real Housewives of Beverly Hills hatte die Schauspielerin jahrelang Einblick in ihren Familienalltag gegeben. Dabei hatten sich sie und ihr Gatte stets als Powercouple gezeigt. Gestern kamen jedoch Gerüchte auf, dass die beiden sich nach 27 Ehejahren getrennt hätten. Stimmt das denn auch?

Via Instagram teilte Kyle nun ein längeres Statement. "Alle Behauptungen, dass wir uns scheiden lassen, sind unwahr", stellte die 54-Jährige in ihrem Post klar. Gleichzeitig räumte sie aber auch ein, dass sie und Mauricio ein schweres Jahr hatten. "Aber wir beide lieben und respektieren uns gegenseitig sehr. Keiner von uns hat etwas falsch gemacht", erklärte die Schwester von Kathy Hilton (64) weiter.

Gestern hatte ein Insider gegenüber People behauptet, dass Kyle und Mauricio fortan getrennte Wege gehen würden. "Kyle und Mauricio sind schon seit einer Weile getrennt, leben aber immer noch unter einem Dach", hatte die Quelle behauptet. Demnach sollen sich die beiden freundschaftlich getrennt haben.

Getty Images Kyle Richards im Mai 2023

Getty Images Kyle Richards mit ihren Töchtern Alexia, Farrah und Sophia

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

