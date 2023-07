Wegen Fergies Erkrankung: Prinz Andrew muss nicht ausziehen

Prinz Andrew (63) kann aufatmen. Der Bruder von König Charles III. (74) ist wegen seiner Verbindung zum Sexskandal um Jeffrey Epstein (✝66) in Verruf geraten. Die Queen hatte ihm bereits alle Titel entzogen, bei öffentlichen Veranstaltungen tritt er kaum noch in Erscheinung – nun sollten er und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (63) auch noch aus ihrem Haus ausziehen. Doch wegen Fergies Brustkrebserkrankung dürfen Andrew und sie jetzt erst mal in der Royal Logde in Windsor wohnen bleiben.

Sarah erholt sich nämlich aktuell in ihrem Zuhause, das sie weiterhin mit ihrem Ex bewohnt, von ihrer anstrengenden Krebsoperation. Und das darf sie dort auch weiterhin tun, erklärt ein Insider Page Six: Um Fergies Genesung bestmöglich voranzutreiben und ihr Ruhe zu gönnen, seien die Pläne eines Umzugs nun erst mal auf Eis gelegt. Deshalb kann auch Andrew weiterhin in der 30-Zimmer-Villa wohnen und sich dort um die Mutter seiner Kinder kümmern: "Sie hat viel Unterstützung bekommen, ihre beiden Töchter Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33) sind sehr hilfsbereit, ebenso wie Andrew."

Es wurde gemunkelt, dass Andrew und Fergie nach dem Auszug ihres Neffen Prinz Harry (38) und dessen Frau Herzogin Meghan (41) nun ins Frogmore Cottage ziehen müssen. Das ist wesentlich kleiner und günstiger als die Royal Lodge. Seit der Zahlung einer millionenschweren Entschädigung in seinem Missbrauchsprozess soll Andrew nicht mehr die finanziellen Mittel haben, den Unterhalt für sein Haus zu bezahlen.

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson, Ex von Prinz Andrew

Getty Images Die Queen, Prinz Andrew und Prinz Harry im Juni 2015

