Anna-Maria Ferchichi liebt ihr neues Leben in Dubai sehr

Anna-Maria Ferchichi (41) fühlt sich pudelwohl. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (44) und ihren acht Kindern hatte die Influencerin Ende vergangenen Jahres einen großen Schritt gewagt: Sie verlagerte den Lebensmittelpunkt der Familie nach Dubai. Und das neue Eigenheim kann sich sehen lassen: Denn es verfügt unter anderem über zwei Wohnzimmer, einen Pool und sogar ein eigenes Heimkino. Vermisst Anna-Maria dennoch ab und zu ihr Leben in Deutschland?

"Nein, ich würde mein Leben in Dubai mit allem drum und dran nicht wieder hergeben", erklärt die 41-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügt außerdem hinzu: "In Dubai muss ich meine Kinder beispielsweise nicht immer von der Schule abholen, weil das auch der Fahrer machen kann. Das gibt einem einfach sehr viel Freiraum." Zudem genieße Anna-Maria es, Unterstützung im Alltag zu bekommen.

Erst kürzlich hatte die Brünette bekannt gegeben, dass sie erneut Mutter wird. Kurze Zeit später erklärte sie jedoch, dass sie ihre Schwangerschaft für "nicht stabil" halte. "Ich war am Freitag beim Arzt. Mir wurde Blut abgenommen. Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht", äußerte sie im Netz ihre Bedenken.

RTL+ Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Issa, Aaliyah und Djibrail

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / bush1do Schwangerschaftstest von Anna Maria Ferchichi

