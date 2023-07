Mone Mahoni zweifelt: Sie hat Vertrauen zu Ärzten verloren

Mone Mahoni ist verwirrt. Die YouTuberin und ihr Mann Kobe Mahoni hatten vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, dass ihr Kinderwunsch nicht auf einfachem Wege erfüllt werden kann: Bei der Influencerin wurde das PCO-Syndrom diagnostiziert – eine Hormonstörung, die es ihr schwer macht, schwanger zu werden. Zu allem Überfluss wurde dann auch noch festgestellt, dass ihre Schilddrüsenwerte im Keller sind, was ihre Pläne zusätzlich negativ beeinflusst. Doch nun stellt sich heraus, dass Mones Arzt offenbar etwas übertrieben hat.

In ihrer Instagram-Story berichtet die Beauty, dass sie einen Brief ihres Arztes bekam, dessen Inhalt sie verwirrt. Nachdem ihr Hausarzt vor wenigen Wochen schlechte Schilddrüsenwerte festgestellt hatte, habe sie einen Schilddrüsenspezialisten aufgesucht. "Er hat gesagt, dass meine Schilddrüse sehr schlecht aussieht und es für uns mit einem Kinderwunsch sehr schwierig wird", fasst die YouTuberin zusammen. Nun habe sie allerdings einen Brief bekommen, in dem stehe, dass ihre Werte im mittleren Normbereich liegen. "Ich vertraue Ärzten einfach nicht mehr, ich bin schon wieder maßlos überfordert […], dass ich gerade einfach nicht weiß, ob das alles so richtig ist", äußert sie ihre Bedenken.

Schließlich befindet sich Mone aktuell in einer Kinderwunschbehandlung und hofft darauf, dass sie und Kobe bald in freudiger Erwartung sind. Bisher haben die beiden schon zwei Versuche gewagt, doch leider ohne Erfolg. "Wir geben natürlich trotzdem nicht auf. Mit dieser Behandlungsmethode haben wir noch zwei Versuche", hatte die Influencerin in einem YouTube-Video nach dem gescheiterten Zweitversuch angekündigt.

Instagram / monemahoni Kobe und Mone Mahoni im Juli 2023

Instagram / monemahoni Mone Mahoni, YouTuberin

Instagram / monemahoni Kobe und Mone Mahoni im Mai 2023

