So verbrachten David und Victoria Beckham ihren Hochzeitstag

Was für ein schöner Abend! Victoria (49) und David Beckham (48) gelten für viele Fans als absolutes Traumpaar. Die Designerin und der Ex-Kicker krönten ihre Liebe nicht nur mit einer Hochzeit, sondern auch mit vier gemeinsamen Kindern. Auch wenn es zuletzt Gerüchte rund um einen Streit mit dem ältesten Sohn Brooklyn (24) und seiner Frau Nicola (28) gab, wirkt die Familie zumindest nach außen hin immer sehr harmonisch: so auch an diesem besonderen Tag für David und Victoria!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Britin eine Bilderreihe mit ihren Liebsten. Anlässlich ihres 24. Hochzeitstages genossen Vic, David und ihre drei jüngsten Kinder ein Dinner in London. Dafür machten sich selbstverständlich alle schick. Die Söhne Romeo (20) und Cruz (18) schmissen sich in Anzüge – genauso wie ihr Papa. Töchterchen Harper Seven (11) trug ein schönes hellblaues Kleid. Die sanfte Farbe passte perfekt zum Outfit ihrer Mutter.

Victoria entschied sich nämlich für einen beigen Anzug. Doch die Looks sind bei den glücklichen Gesichtern der Beckhams eher Nebensache. Besonders niedlich: Harper kuschelte sich während des Abendessens an ihren Papa. Der hat nichts dagegen – David grinste nämlich bis über beide Ohren.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz und David Beckham im Juli 2023

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und Harper Seven Beckham

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und David Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de