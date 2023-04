Familienzoff: Victoria Beckham und Nicola gehen auf Abstand

Spricht die Körpersprache hier für sich? Zwei Jahre nach ihrer Verlobung gaben sich Brooklyn Peltz-Beckham (24) und seine Liebste Nicola (28) im April vergangenen Jahres das Jawort. Doch die Hochzeit wird seitdem von negativen Schlagzeilen überschattet: Angeblich soll Brooklyns Mama Victoria Beckham (48) mit ihrer Schwiegertochter aufgrund des Hochzeitskleides zerstritten sein. Nicola hatte den Drama-Gerüchten eigentlich ein Ende gesetzt – doch eine Aufnahme lässt jetzt vermuten, dass die Familienfehde immer noch nicht überwunden ist!

In einer Story auf Instagram teilte der 24-Jährige einen Schnappschuss mit seinen Liebsten – dabei fiel vor allem die klaffende Lücke zwischen Nicola und ihrer Schwiegermutter auf! Judi James, Expertin für Körpersprache, hat eine ganz klare Meinung zu dem Bild: "Victoria hat einen ausgestreckten Arm zwischen sich und Nicola gelassen, was den Effekt einer Barriere erzeugt. Nicola scheint ihren rechten Arm hinter Victorias Rücken gelegt zu haben, aber es gibt keine Gegenreaktion von ihrer Schwiegermutter."

Eine andere Aufnahme von dem Beckham-Clan sieht hingegen harmonischer aus: Ihren ersten Hochzeitstag feierten Nicola und Brooklyn mit seinen Eltern, wie Victoria selbst auf der Social-Media-Plattform teilte. "Es ist so besonders, dass wir euren ersten Hochzeitstag gemeinsam feiern! Wir lieben euch", schrieb die 48-Jährige unter Post, auf dem die vier versöhnlich posieren. Nicola bedankte sich sofort: "Heute hat so viel Spaß gemacht! Wir lieben euch so sehr!"

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz-Beckham im März 2023

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz und Victoria Beckham feiern gemeinsam

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihrem Sohn Brooklyn, Januar 2018

